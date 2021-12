LIVE Russia-Croazia, Finale Coppa Davis in DIRETTA: appuntamento con la Storia a Madrid! (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.40 Dopo le vittorie del 2002 e 2006, la Russia vuole ottenere il terzo successo che coinciderebbe con una doppietta dopo la vittoria a inizio 2021 in ATP Cup contro l’Italia. 15.38 Karen Khachanov e Andrey Rublev vinsero due anni fa rispettivamente contro Borna Gojo per 6-3 6-3 e Borna Coric per (4)6-7 6-4 6-4 trionfando anche in doppio su Nikola Mekti? e Ivan Dodig per 7-6(3) 6-4. 15.36 16 anni fa la Croazia vinse a Split in una sfida dove Nikolay Davydenko, Mikhail Youzhny, Igor Andreev e Dmitry Tursunov furono sconfitti da Ivan Ljubicic e Mario Ancic: fu ininfluente la sconfitta di Ivo Karlovic nel quinto match. 15.34 Terzo incrocio tra le due nazionali, con una vittoria a testa: nel 2005 i balcanici hanno vinto per 3-2 in casa in semiFinale mentre la ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.40 Dopo le vittorie del 2002 e 2006, lavuole ottenere il terzo successo che coinciderebbe con una doppietta dopo la vittoria a inizio 2021 in ATP Cup contro l’Italia. 15.38 Karen Khachanov e Andrey Rublev vinsero due anni fa rispettivamente contro Borna Gojo per 6-3 6-3 e Borna Coric per (4)6-7 6-4 6-4 trionfando anche in doppio su Nikola Mekti? e Ivan Dodig per 7-6(3) 6-4. 15.36 16 anni fa lavinse a Split in una sfida dove Nikolay Davydenko, Mikhail Youzhny, Igor Andreev e Dmitry Tursunov furono sconfitti da Ivan Ljubicic e Mario Ancic: fu ininfluente la sconfitta di Ivo Karlovic nel quinto match. 15.34 Terzo incrocio tra le due nazionali, con una vittoria a testa: nel 2005 i balcanici hanno vinto per 3-2 in casa in semimentre la ...

