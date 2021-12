LIVE Rublev-Gojo 5-4, Russia-Croazia 0-0, Finale Coppa Davis in DIRETTA: il russo serve per il primo set! (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Ace di Gojo che prolunga il set. 40-15 Scappa via la risposta del russo. 30-15 Servizio e diritto diagonale del croato che chiude a volo. 15-15 Servizio e diritto di Gojo. 0-15 Rublev sta crescendo tantissimo in risposta: rovescio diagonale del russo che chiude il punto con il diritto. 5-3 BREAK CONFERMATO DA Rublev! Gojo deve allungare il set dopo il decimo errore. 40-15 Ace esterno del russo. 30-15 Rublev domina il punto in uscita dal servizio: scappa via il diritto di Gojo. 15-15 Gran contropiede di Rublev con il rovescio. 0-15 Risposta vincente di Gojo con il diritto. 4-3 ARRIVA IL BREAK AL TERZO ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4 Ace diche prolunga il set. 40-15 Scappa via la risposta del. 30-15 Servizio e diritto diagonale del croato che chiude a volo. 15-15 Servizio e diritto di. 0-15sta crescendo tantissimo in risposta: rovescio diagonale delche chiude il punto con il diritto. 5-3 BREAK CONFERMATO DAdeve allungare il set dopo il decimo errore. 40-15 Ace esterno del. 30-15domina il punto in uscita dal servizio: scappa via il diritto di. 15-15 Gran contropiede dicon il rovescio. 0-15 Risposta vincente dicon il diritto. 4-3 ARRIVA IL BREAK AL TERZO ...

