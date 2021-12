LIVE Medvedev-Cilic 7-6 6-2, Russia-Croazia 2-0, Finale Coppa Davis in DIRETTA: il russo riporta a casa il titolo dopo 15 anni! Balcanici impotenti contro i più forti (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.42 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 19.41 Diamo un’occhiata alle statistiche del match! 8 ace sia per Daniil Medvedev che Marin Cilic con 2 doppi falli per il russo e 1 per il croato. 87% di punti vinti con la prima per il russo e 54% con la seconda contro l’82% e il 39% del croato: l’unica palla break concessa da Medvedev è stata anche salvata mentre la Croazia ne ha salvata solo una su tre. 68 punti vinti a 54 in favore dei russi che coronano l’obiettivo stagionale con la vittoria della Coppa Davis 2021. 19.39 La Russia vince la 109esima edizione della Coppa Davis! Trascinati da Andrey ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.42 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 19.41 Diamo un’occhiata alle statistiche del match! 8 ace sia per Daniilche Marincon 2 doppi falli per ile 1 per il croato. 87% di punti vinti con la prima per ile 54% con la secondal’82% e il 39% del croato: l’unica palla break concessa daè stata anche salvata mentre lane ha salvata solo una su tre. 68 punti vinti a 54 in favore dei russi che coronano l’obiettivo stagionale con la vittoria della2021. 19.39 Lavince la 109esima edizione della! Trascinati da Andrey ...

