LIVE Medvedev-Cilic 7-6 4-1, Russia-Croazia 1-0, Finale Coppa Davis in DIRETTA: il russo piazza il break! Serve un miracolo al croato (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Ace e break confermato: la Croazia appesa a un filo. 40-15 Chiusura a rete del russo in uscita dal servizio. 30-15 CROSS DI ROVESCIO VINCENTE DI Medvedev IN CORSA!!! 15-15 Servizio e diritto di Medvedev. 0-15 Risposta profonda di Cilic: in ritardo il russo in uscita dal servizio. 3-1 BREAK Medvedev CHE CHIUDE CON IL DIRITTO DIAGONALE! 30-40 PALLA BREAK Medvedev!!!! IN RITARDO Cilic IN USCITA DAL SERVIZIO E SECONDA CHANCE RUSSA 30-30 DIRITTO DIAGONALE POTENTE DEL russo IN RECUPERO! Cilic in ritardo e diritto largo. 30-15 Rovescio vincente lungolinea del russo. 30-0 Medvedev perde la ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1 Ace e break confermato: laappesa a un filo. 40-15 Chiusura a rete delin uscita dal servizio. 30-15 CROSS DI ROVESCIO VINCENTE DIIN CORSA!!! 15-15 Servizio e diritto di. 0-15 Risposta profonda di: in ritardo ilin uscita dal servizio. 3-1 BREAKCHE CHIUDE CON IL DIRITTO DIAGONALE! 30-40 PALLA BREAK!!!! IN RITARDOIN USCITA DAL SERVIZIO E SECONDA CHANCE RUSSA 30-30 DIRITTO DIAGONALE POTENTE DELIN RECUPERO!in ritardo e diritto largo. 30-15 Rovescio vincente lungolinea del. 30-0perde la ...

