LIVE Medvedev-Cilic 7-6 1-0, Russia-Croazia 1-0, Finale Coppa Davis in DIRETTA: il russo vince il primo set al tie-break! (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Servizio a zero di Cilic. 40-0 Risposta lunga di Medvedev. 30-0 Ace del croato. 15-0 Buona prima di Cilic. 1-0 Nessun problema al servizio per il #2 al mondo. 40-15 Risposta bloccata di rovescio del croato. 40-0 Prima esterna del russo. 30-0 Risposta lunga di Cilic. 15-0 Prima vincente del classe ’96. INIZIO SECONDO SET 19.08 Daniil Medvedev conquista il primo parziale del secondo singolare dopo un’ora di gioco vincendo per 9 punti a 7 nel tie-break decisivo: Marin Cilic ha lottato ma nonostante i mini-break, ha perso il set. FINE primo SET 9-7 primo SET Russia!!!! ALLA TERZA CHANCE ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Servizio a zero di. 40-0 Risposta lunga di. 30-0 Ace del croato. 15-0 Buona prima di. 1-0 Nessun problema al servizio per il #2 al mondo. 40-15 Risposta bloccata di rovescio del croato. 40-0 Prima esterna del. 30-0 Risposta lunga di. 15-0 Primante del classe ’96. INIZIO SECONDO SET 19.08 Daniilconquista ilparziale del secondo singolare dopo un’ora di giocondo per 9 punti a 7 nel tie-break decisivo: Marinha lottato ma nonostante i mini-break, ha perso il set. FINESET 9-7SET!!!! ALLA TERZA CHANCE ...

