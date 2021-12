LIVE Medvedev-Cilic 5-6 | Russia-Croazia 1-0 | Finale Coppa Davis in DIRETTA | il russo deve allungare il primo set

Advertising

infoitsport : LIVE - Medvedev-Cilic, finale Russia-Croazia Coppa Davis 2021: RISULTATO in DIRETTA - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Coppa Davis 2021 - Russia e Croazia si contendono l’insalatiera a Madrid! Entrambe le selezioni cerc… - zazoomblog : LIVE Russia-Croazia Finale Coppa Davis in DIRETTA: Rublev e Medvedev favoriti contro Gojo e Cilic. Ma se si arrivas… - henryejune : RT @lorenzofares: Sarà RUSSIA ???? vs CROAZIA ???? A Madrid Daniil #Medvedev ???? regola Struff ???? 64 64 e regala al suo team di #DavisCup il 2-… - Luca80093108 : RT @lorenzofares: Sarà RUSSIA ???? vs CROAZIA ???? A Madrid Daniil #Medvedev ???? regola Struff ???? 64 64 e regala al suo team di #DavisCup il 2-… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Medvedev

OA Sport

Tra poco il suo compagno di squadra Daniilcercherà di battere Marin Cilic per restituire al suo team un'Insalatiera che manca dal 2006. RIVIVI LA DIRETTADELLA PARTITA IL PROGRAMMA ...... riflettori puntati su Daniile Andrey Rublev, stelle del movimento russo e maggiori ... diretta televisiva offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e...Andrey Rublev has beaten Borna Gojo in straight sets to give Russia a 1-0 lead over Croatia in the Davis Cup final ...The Qiita Advent Calendar 2021 is made possible by the support of the following companies and services Croatia has made it to the Davis Cup finals despite being the only team without a top 10 player ...