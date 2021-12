LIVE – Medvedev-Cilic 2-3, finale Russia-Croazia Coppa Davis 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 5 dicembre 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale del confronto tra Daniil Medvedev e Marin Cilic, secondo incontro della sfida Russia-Croazia per quanto riguarda la Coppa Davis 2021. Il numero due al mondo ritorna in campo con il gigante croato, il quale è costretto all’impresa contro il moscovita. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sulla sfida, come secondo match dalle ore 16.00 di domenica 5 dicembre (dopo Rublev-Gojo). Segui il LIVE su Sportface.it IL PROGRAMMA COMPLETO E IL CALENDARIO L’ALBO D’ORO IL REGOLAMENTO I PROTAGONISTI DI TUTTI I TEAM AGGIORNA LA DIRETTA Medvedev-Cilic 2-3 PRIMO SET – I servizi la fanno da padrone e lo spettacolo, per il momento, è ridotto ... Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) Ile latestuale del confronto tra Daniile Marin, secondo incontro della sfidaper quanto riguarda la. Il numero due al mondo ritorna in campo con il gigante croato, il quale è costretto all’impresa contro il moscovita. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sulla sfida, come secondo match dalle ore 16.00 di domenica 5 dicembre (dopo Rublev-Gojo). Segui ilsu Sportface.it IL PROGRAMMA COMPLETO E IL CALENDARIO L’ALBO D’ORO IL REGOLAMENTO I PROTAGONISTI DI TUTTI I TEAM AGGIORNA LA2-3 PRIMO SET – I servizi la fanno da padrone e lo spettacolo, per il momento, è ridotto ...

Advertising

infoitsport : LIVE - Medvedev-Cilic, finale Russia-Croazia Coppa Davis 2021: RISULTATO in DIRETTA - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Coppa Davis 2021 - Russia e Croazia si contendono l’insalatiera a Madrid! Entrambe le selezioni cerc… - zazoomblog : LIVE Russia-Croazia Finale Coppa Davis in DIRETTA: Rublev e Medvedev favoriti contro Gojo e Cilic. Ma se si arrivas… - henryejune : RT @lorenzofares: Sarà RUSSIA ???? vs CROAZIA ???? A Madrid Daniil #Medvedev ???? regola Struff ???? 64 64 e regala al suo team di #DavisCup il 2-… - Luca80093108 : RT @lorenzofares: Sarà RUSSIA ???? vs CROAZIA ???? A Madrid Daniil #Medvedev ???? regola Struff ???? 64 64 e regala al suo team di #DavisCup il 2-… -