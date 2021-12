LIVE Medvedev-Cilic 0-1, Russia-Croazia 1-0, Finale Coppa Davis in DIRETTA: il croato comincia bene il secondo singolare! (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 ROVESCIO IN SLICE IN RECUPERO VINCENTE DI Medvedev! 1-1 Nessun problema di Medvedev al servizio. 40-15 Scappa via la risposta del croato. 30-15 Rovescio vincente diagonale di Cilic. 30-0 Ace di seconda del russo. 15-0 Prima vincente di Medvedev. 0-1 Buon inizio del croato al servizio. 40-15 ROVESCIO LUNGOLINEA VINCENTE DI Medvedev! 40-0 Largo il rovescio lungolinea di Medvedev. 30-0 Servizio e diritto lungolinea elegante del croato. 15-0 Servizio e diritto diagonale e smash vincente di Cilic. 0-0 Al via il secondo singolare a Madrid! Batte il croato. INIZIO PRIMO SET 18.04 SI comincia A ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 ROVESCIO IN SLICE IN RECUPERO VINCENTE DI! 1-1 Nessun problema dial servizio. 40-15 Scappa via la risposta del. 30-15 Rovescio vincente diagonale di. 30-0 Ace di seconda del russo. 15-0 Prima vincente di. 0-1 Buon inizio delal servizio. 40-15 ROVESCIO LUNGOLINEA VINCENTE DI! 40-0 Largo il rovescio lungolinea di. 30-0 Servizio e diritto lungolinea elegante del. 15-0 Servizio e diritto diagonale e smash vincente di. 0-0 Al via ilsingolare a Madrid! Batte il. INIZIO PRIMO SET 18.04 SIA ...

