LIVE Medvedev-Cilic 0-0, Russia-Croazia 1-0, Finale Coppa Davis in DIRETTA: al via il secondo singolare a Madrid! (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02 La Croazia è giunta sin qui dopo aver battuto la Serbia di Novak Djokjovic in semiFinale e il 2-1 ai danni dell’Italia ai quarti: Cilic&Co. hanno vinto il girone davanti ad Australia e Ungheria. 18.00 Giocatori in campo! Al via il riscaldamento a Madrid. 17.58 Gioco di luci a Madrid! Le squadre sono pronte a rientrare in campo per il secondo singolare. 17.56 A Washington invece vinse agli ottavi di Finale in un percorso che l’ha portato sino alla Finale dove perse contro Nick Kyrgios. Il russo la spuntò ai danni di Marin Cilic per 6-4 7-6(7). 17.54 Nel tempio del tennis, il russo ha vinto agli ottavi di Finale contro il croato per ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.02 Laè giunta sin qui dopo aver battuto la Serbia di Novak Djokjovic in semie il 2-1 ai danni dell’Italia ai quarti:&Co. hanno vinto il girone davanti ad Australia e Ungheria. 18.00 Giocatori in campo! Al via il riscaldamento a Madrid. 17.58 Gioco di luci aLe squadre sono pronte a rientrare in campo per il. 17.56 A Washington invece vinse agli ottavi diin un percorso che l’ha portato sino alladove perse contro Nick Kyrgios. Il russo la spuntò ai danni di Marinper 6-4 7-6(7). 17.54 Nel tempio del tennis, il russo ha vinto agli ottavi dicontro il croato per ...

