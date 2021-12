LIVE F1, GP Arabia Saudita in DIRETTA: Safety Car, incidente per Mick Schumacher (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MAX VERSTAPPEN VINCE IL MONDIALE OGGI SE… TUTTE LE COMBINAZIONI 11° giro/50 Sosta ai box anche per Bottas, Perez e Leclerc. Prosegue Verstappen! 11° giro/50 Pit-stop per Hamilton! Monta gomme hard. 10° giro/50 Stroll ne approfitta subito per effettuare il pit-stop. E’ un momento chiave della gara… 9° giro/50 incidente PER Mick Schumacher (HAAS) alla curva 23. Va a sbattere e distrugge la macchina: Safety-CAR! 9° giro/50 La classifica parziale: 1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER – – 2 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.565 – – 3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+3.927 – –4 Charles LECLERC Ferrari+8.971 – – 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+11.644 – – 6 Lando NORRIS McLaren+19.365 – – 7 Esteban OCON Alpine+20.758 – – 8 Daniel RICCIARDO McLaren+22.121 – – 9 Pierre ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMAX VERSTAPPEN VINCE IL MONDIALE OGGI SE… TUTTE LE COMBINAZIONI 11° giro/50 Sosta ai box anche per Bottas, Perez e Leclerc. Prosegue Verstappen! 11° giro/50 Pit-stop per Hamilton! Monta gomme hard. 10° giro/50 Stroll ne approfitta subito per effettuare il pit-stop. E’ un momento chiave della gara… 9° giro/50PER(HAAS) alla curva 23. Va a sbattere e distrugge la macchina:-CAR! 9° giro/50 La classifica parziale: 1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER – – 2 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.565 – – 3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+3.927 – –4 Charles LECLERC Ferrari+8.971 – – 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+11.644 – – 6 Lando NORRIS McLaren+19.365 – – 7 Esteban OCON Alpine+20.758 – – 8 Daniel RICCIARDO McLaren+22.121 – – 9 Pierre ...

SkySportF1 : Formula 1, GP Arabia Saudita: la diretta live da Jeddah #SkyMotori #F1 #Formula1 #SaudiArabianGP - SkySportF1 : ?? SUPER LAVORO DI BOTTAS AL VIA (3/50 ??) ?? Che difesa di Leclerc, Sainz in rimonta LIVE ? - SkySport : RT @SkySportF1: ?? SAFETY CAR IN PISTA (14/50 ??) ?? Max s’infuria e prova il colpaccio LIVE ? - SkySportF1 : ?? SAFETY CAR IN PISTA (14/50 ??) ?? Max s’infuria e prova il colpaccio LIVE ? - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo 11/50 giri di #Gara #Jeddah #SaudiArabianGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto… -