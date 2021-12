LIVE F1, GP Arabia Saudita in DIRETTA: ordine d’arrivo, Hamilton vince e va a pari punti con Verstappen! (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.44 E’ difficile riassumere in poche righe la gara più assurda del Millennio. Le sorprese sono iniziate quando un incidente di Schumacher ha portato all’esposizione della bandiera rossa, con Verstappen che da terzo si è ritrovato primo! Alla successiva ripartenza Hamilton ha superato Verstappen, ma quest’ultimo gli ha irregolarmente tagliato la strada alla prima curva, prima di venire salvato ancora da un’altra bandiera rossa. Dopo la terza ripartenza, Verstappen ha realizzato un capolavoro in partenza, superando Hamilton. Il britannico si è messo in scia all’olandese e lo ha attaccato all’esterno al 37° giro: l’olandese si è difeso in maniera irregolare, portando nuovamente fuori pista il rivale. A quel punto è stato comunicato a Verstappen di cedere la posizione a ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.44 E’ difficile riassumere in poche righe la gara più assurda del Millennio. Le sorprese sono iniziate quando un incidente di Schumacher ha portato all’esposizione della bandiera rossa, con Verstappen che da terzo si è ritrovato primo! Alla successiva ripartenzaha superato Verstappen, ma quest’ultimo gli ha irregolarmente tagliato la strada alla prima curva, prima di venire salvato ancora da un’altra bandiera rossa. Dopo la terza ripartenza, Verstappen ha realizzato un capolavoro in partenza, superando. Il britannico si è messo in scia all’olandese e lo ha attaccato all’esterno al 37° giro: l’olandese si è difeso in maniera irregolare, portando nuovamente fuori pista il rivale. A quel punto è stato comunicato a Verstappen di cedere la posizione a ...

