LIVE F1, GP Arabia Saudita in DIRETTA: ordine d’arrivo, Hamilton e Verstappen a pari punti. Investigazione post-gara (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ordine d’arrivo DELLA gara LA CRONACA DELLA gara LEWIS Hamilton: “TAMPONAMENTO? Verstappen HA FRENATO PESANTEMENTE E NON CAPISCO PERCHE’ “ MAX Verstappen: “VOLEVO LASCIAR PASSARE Hamilton, LUI MI HA TAMPONATO” 21.03 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Vi aggiorneremo in tempo reale su tutti gli sviluppi del post-gara. Un saluto sportivo. 21.01 Solo tra Emerseon Fittipaldi e Clay Regazzoni nel 1974 era capitato che due piloti arrivarono a pari punti prima dell’ultima gara…La spuntò il pilota brasiliano. 20.56 La classifica costruttori, con la vittoria ormai ipotecata dalla ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADELLALA CRONACA DELLALEWIS: “TAMPONAMENTO?HA FRENATO PESANTEMENTE E NON CAPISCO PERCHE’ “ MAX: “VOLEVO LASCIAR PASSARE, LUI MI HA TAMPONATO” 21.03 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Vi aggiorneremo in tempo reale su tutti gli sviluppi del. Un saluto sportivo. 21.01 Solo tra Emerseon Fittipaldi e Clay Regazzoni nel 1974 era capitato che due piloti arrivarono aprima dell’ultima…La spuntò il pilota brasiliano. 20.56 La classifica costruttori, con la vittoria ormai ipotecata dalla ...

