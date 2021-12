LIVE F1, GP Arabia Saudita in DIRETTA: 10 secondi di penalità per Verstappen, nessuna sanzione per Hamilton! Come cambia la classifica (Di lunedì 6 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.40 PENALIZZATO MAX Verstappen. I commissari di gara hanno dato la colpa all’olandese, punendolo con 10” di penalità: non cambia comunque il suo secondo posto, visto che aveva quasi 16” di margine su Valtteri Bottas. LEWIS HAMILTON NON E’ STATO PENALIZZATO. Dunque confermata la vittoria di Hamilton davanti a Verstappen. 23.20 Non è ancora arrivata nessuna decisione riguardo a Lewis Hamilton. A Jeddah sono già le 01.20 di lunedì 6 dicembre… 22.40 I commissari hanno valutato anche il contatto tra Sergio Perez e Charles Leclerc per il contatto avuto dopo la seconda ripartenza. Non sono stati presi provvedimenti: il messicano si è ritirato, il monegasco ha concluso in settima posizione. 22.30 La decisione tarda ad arrivare. ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.40 PENALIZZATO MAX. I commissari di gara hanno dato la colpa all’olandese, punendolo con 10” di: noncomunque il suo secondo posto, visto che aveva quasi 16” di margine su Valtteri Bottas. LEWIS HAMILTON NON E’ STATO PENALIZZATO. Dunque confermata la vittoria di Hamilton davanti a. 23.20 Non è ancora arrivatadecisione riguardo a Lewis Hamilton. A Jeddah sono già le 01.20 di lunedì 6 dicembre… 22.40 I commissari hanno valutato anche il contatto tra Sergio Perez e Charles Leclerc per il contatto avuto dopo la seconda ripartenza. Non sono stati presi provvedimenti: il messicano si è ritirato, il monegasco ha concluso in settima posizione. 22.30 La decisione tarda ad arrivare. ...

