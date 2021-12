LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: posizione molto invitante per il Campione del Mondo (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Carlsen; NERO: Nepomniachtchi 15:40 Questa era la mossa che veniva data come un fattore di vantaggio un’ora e mezza fa, nel momento in cui Carlsen ha riflettuto per 40 minuti. Adesso, però, sulla scacchiera le cose sono cambiate di molto. 15:38 Prova la spinta di rottura Carlsen, 20. c4. 15:36 Quasi rabbiosa la mossa del russo, 19… h4 e sta cercando di tenere in piedi contemporaneamente due obiettivi, quello di difendere e quello di tenersi un vantaggio sul tempo da portare fino alle vicinanze della quarantesima (Carlsen ha 41 minuti, Nepomniachtchi un’ora e 12). 15:35 Adesso Nepomniachtchi può bloccare, o con h4 DIRETTA o con la ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:15:40 Questa era la mossa che veniva data come un fattore di vantaggio un’ora e mezza fa, nel momento in cuiha riflettuto per 40 minuti. Adesso, però, sullaera le cose sono cambiate di. 15:38 Prova la spinta di rottura, 20. c4. 15:36 Quasi rabbiosa la mossa del russo, 19… h4 e sta cercando di tenere in piedi contemporaneamente due obiettivi, quello di difendere e quello di tenersi un vantaggio sul tempo da portare fino alle vicinanze della quarantesima (ha 41 minuti,un’ora e 12). 15:35 Adessopuò bloccare, o con h4o con la ...

zazoomblog : LIVE Carlsen-Nepomniachtchi Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: lotta di piani dopo la Difesa Russa - #Carlsen-Nepom… - zazoomblog : LIVE Carlsen-Nepomniachtchi Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: lunghissima riflessione del detentore alla decima mos… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Ottava partita tra Magnus Carlsen e Ian Nepomniachtchi: il Campionato del Mondo 2021 a un altro viat… - infoitsport : LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: il Campione del Mondo vince una partita leggendaria… - zazoomblog : LIVE Carlsen-Nepomniachtchi Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: 20 minuti di riflessione del detentore prima della qu… -