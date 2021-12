LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: dopo nove mosse è già posizione interessante (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Carlsen; NERO: Nepomniachtchi 14:00 Siamo di fronte a una posizione nella quale è ora chiaro il leggero vantaggio di Carlsen, ma il norvegese deve ancora mostrare il suo piano in tutta la completezza. Lo scacco di Torre in e1 è sicuramente lento, ci sono almeno due alternative più aggressive. 13:58 Il russo sceglie la linea tagliente e gioca 9…h5. 13:56 Chiaramente 8… Ad6 rispondeva a una necessità di Nepomniachtchi, che è quella di trovare una buona linea d’attacco. Adesso, però, il paradosso è che potrebbe dover soffrire per un po’. Dipende molto dal tipo di continuazione che sceglierà. 13:55 Nepomniachtchi è già sceso sotto l’ora e 40 di riflessione, chiaro segno del fatto che è stato sorpreso dal ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:14:00 Siamo di fronte a unanella quale è ora chiaro il leggero vantaggio di, ma il norvegese deve ancora mostrare il suo piano in tutta la completezza. Lo scacco di Torre in e1 è sicuramente lento, ci sono almeno due alternative più aggressive. 13:58 Il russo sceglie la linea tagliente e gioca 9…h5. 13:56 Chiaramente 8… Ad6 rispondeva a una necessità di, che è quella di trovare una buona linea d’attacco. Adesso, però, il paradosso è che potrebbe dover soffrire per un po’. Dipende molto dal tipo di continuazione che sceglierà. 13:55è già sceso sotto l’ora e 40 di riflessione, chiaro segno del fatto che è stato sorpreso dal ...

