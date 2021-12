LIVE Brindisi-Olimpia Milano 53-79, Serie A basket in DIRETTA: Milano domina per tre quarti e vince ancora (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per aver seguito con noi la DIRETTA di questa sfida di basket e buona giornata! vince, dunque, l’Olimpia Milano che supera 53-79 Brindisi e conquista il successo nel match della decima giornata della Serie A di basket. Ko numero 3 consecutivo per la squadra di Frank Vitucci, mentre Milano resta imbattuta. 53-79 Canestro di Chappell 51-79 Canestro di Biligha 51-77 Due su due ai liberi per Ricci 51-75 Fallo subito da Baldasso, ma non può andare ai liberi per una ferita 51-75 Tripla per Tommaso Baldasso! Primo canestro in biancorosso per lui 51-72 Due su due ai liberi per Clark 49-72 Canestro di Shields, match ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per aver seguito con noi ladi questa sfida die buona giornata!, dunque, l’che supera 53-79e conquista il successo nel match della decima giornata dellaA di. Ko numero 3 consecutivo per la squadra di Frank Vitucci, mentreresta imbattuta. 53-79 Canestro di Chappell 51-79 Canestro di Biligha 51-77 Due su due ai liberi per Ricci 51-75 Fallo subito da Baldasso, ma non può andare ai liberi per una ferita 51-75 Tripla per Tommaso Baldasso! Primo canestro in biancorosso per lui 51-72 Due su due ai liberi per Clark 49-72 Canestro di Shields, match ...

Advertising

PianetaBasketIT : ?? Dopo un ottimo primo quarto, l'Happy Casa Brindisi soccombe alla difesa dell'Olimpia, che fa +26 al PalaPentassug… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Basket #LegaA L'#OlimpiaMilano fa 10 su 10 passeggiando a #Brindisi 79-53. #live - zazoomblog : LIVE Brindisi-Olimpia Milano 35-42 Serie A basket in DIRETTA: l’Olimpia prova la fuga - #Brindisi-Olimpia #Milano… - zazoomblog : LIVE Brindisi-Olimpia Milano 23-21 Serie A basket in DIRETTA: l’Olimpia ricuce il gap in 5 minuti - #Brindisi-Olim… - zazoomblog : LIVE – Brindisi-Olimpia Milano 23-21 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Brindisi-Olimpia #Milano #2… -