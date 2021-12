Lino Banfi legge la lettera ricevuta da Papa Francesco: grande emozione in diretta a Domenica In (Di domenica 5 dicembre 2021) Lino Banfi ha rivelato di aver ricevuto pochi mesi fa una bellissima lettera nientemeno che da Papa Francesco. Un momento davvero speciale per l’attore, che proprio con il Pontefice ebbe un intimo incontro cui ha fatto seguito uno scambio di missive. Ospite nello studio di Domenica In, Banfi ricorda quella preziosa chiacchierata e ha letto di fronte a Mara Venier la lettera ricevuta. Lino Banfi e l’incontro con Papa Francesco: il racconto a Domenica In La vita e la carriera artistica di Lino Banfi hanno toccato tappe importanti e raggiunto traguardi fondamentali. Uno di questi è un preziosissimo incontro con la Chiesa ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 5 dicembre 2021)ha rivelato di aver ricevuto pochi mesi fa una bellissimanientemeno che da. Un momento davvero speciale per l’attore, che proprio con il Pontefice ebbe un intimo incontro cui ha fatto seguito uno scambio di missive. Ospite nello studio diIn,ricorda quella preziosa chiacchierata e ha letto di fronte a Mara Venier lae l’incontro con: il racconto aIn La vita e la carriera artistica dihanno toccato tappe importanti e raggiunto traguardi fondamentali. Uno di questi è un preziosissimo incontro con la Chiesa ...

