Lino Banfi legge la lettera di Papa Francesco. Ecco la risposta di Bergoglio (Di domenica 5 dicembre 2021) Lino Banfi e la lettera a Papa Francesco In esclusiva da ... Leggi su spettacoloitaliano (Di domenica 5 dicembre 2021)e laIn esclusiva da ...

Advertising

RaiUno : Tanti ospiti, il Musichiere e una speciale intervista a Lino Banfi. #MaraVenier e #DomenicaIn sono ora in diretta s… - karmasticazzi : Un'altra pagina straordinaria della TV con lino banfi ? #DomenicaIn #pierpaolopretelli #maravenier - itsnicolecn : Pure al nipotino di Lino Banfi piacciono i dinosauri come a Leo nostro?????? - BluLikeSky : Quant'è falsa la tv! Lino Banfi che si finge sorpreso per la presenza del nipotino in #DomenicaIn ...ma poi si trad… - cosmopaolita : E fu così che Leo costrinse Pierpaolo a comprargli subito il dinosauro come il nipotino di Lino Banfi #DomenicaIn #prelemi -