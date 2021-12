Lino Banfi, il ricordo commosso di Toni Santagata: l’incontro fortunato (Di domenica 5 dicembre 2021) Un ricordo sincero e commosso quello che Lino Banfi ha regalato agli spettatori di Domenica In in merito a Toni Santagata. Lino Banfi (Getty Images)Questa mattina, domenica 5 dicembre, è morto Toni Santagata all’età di 85 anni. Il cantautore è deceduto improvvisamente nella sua casa di Milano. A dare la triste notizia è stata la moglie Giovanna Isola. In moltissimi si sono riversati sul web per ricordare il celebre cantante. Anche a Domenica In c’è stato un lungo momento dove hanno ricordato il cantautore pugliese. In particolare con Lino Banfi, tra gli ospiti del salottino di Mara Venier. L’attore è stato accolto in studio con un lungo e caloroso applauso, a ... Leggi su chenews (Di domenica 5 dicembre 2021) Unsincero equello cheha regalato agli spettatori di Domenica In in merito a(Getty Images)Questa mattina, domenica 5 dicembre, è mortoall’età di 85 anni. Il cantautore è deceduto improvvisamente nella sua casa di Milano. A dare la triste notizia è stata la moglie Giovanna Isola. In moltissimi si sono riversati sul web per ricordare il celebre cantante. Anche a Domenica In c’è stato un lungo momento dove hanno ricordato il cantautore pugliese. In particolare con, tra gli ospiti del salottino di Mara Venier. L’attore è stato accolto in studio con un lungo e caloroso applauso, a ...

Advertising

RaiUno : Tanti ospiti, il Musichiere e una speciale intervista a Lino Banfi. #MaraVenier e #DomenicaIn sono ora in diretta s… - marcoluci1 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: MARA VENIER TRA TALK BALLANDO, LINO BANFI, FRANCESCA NERI E NON SOLO - Mara Venier tra #BallandoconleStelle e… - yoursmiIe_ : RT @_lasilviaaa: Se la Rai non fa fare la stagione conclusiva di un medico in famiglia come chiede Lino Banfi da anni, merita di fallire, i… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: MARA VENIER TRA TALK BALLANDO, LINO BANFI, FRANCESCA NERI E NON SOLO - Mara Venier tra #BallandoconleStelle e… - betitonme : RT @_lasilviaaa: Se la Rai non fa fare la stagione conclusiva di un medico in famiglia come chiede Lino Banfi da anni, merita di fallire, i… -