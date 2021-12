Liga 2021 2022 | vittoria importante del Valencia per 2-1 sul campo del Celta Vigo

(Di domenica 5 dicembre 2021)delnel posticipo domenicale dinel match contro il. Gli uomini di Bordalas hanno infatti sconfitto, in casa loro, Iago Aspas e compagni. Il match si apre all’11’ minuto proprio con Iago Aspas che, da assist di Brais Mendez, insacca il vantaggio. Passano pochi minuti che Hugo Duro ristabilisce la parità. Si va quindi all’intervallo sull’1-1. Il gol del definitivo 1-2 lo segna invece Maximiliano Gomez in apertura di ripresa, servito ottimamente da José Gayà.che con questasale in ottava posizione, ad un solo punto dal Barcellona di Xavi, superando ben 4 squadre.che invece rimane pericolosamente a pochi ...

Per completare la sedicesima giornata del massimo campionato spagnolo () manca un solo risultato, quello del match in programma lunedì sera tra Getafe e Athletic Bilbao. Due formazioni che hanno assoluta necessità di far punti chi per salvarsi (i madridisti) e chi ...Per archiviare il sedicesimo turno dimanca solo un match, quello tra Getafe e Athletic Bilbao. Due squadre che hanno bisogno di punti rispettivamente per la salvezza e per rilanciarsi in chiave Europa.Muniain e compagni nelle otto partite esterne finora giocate in Liga hanno chiuso con pochissimi gol segnati e subìti ...Indovina il risultato del match tra Getafe e Athletic Bilbao, ti aspettano dei premi reali! Getafe-Bilbao, occhio al Multigol 2-3. Il Getafe sotto la guida di Quique Sanchez Flore ...