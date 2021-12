Lewis Hamilton convocato dai commissari per guida scorretta! (Di domenica 5 dicembre 2021) Ultim’ora importantissima che arriva dall’Arabia Saudita: Lewis Hamilton è stato convocato dai commissari di gare che gli imputerebbero l’accusa di guida pericolosa ai danni del rivale Max Verstappen nel Gran Premio di Formula Uno appena archiviato. Ipotizzati dei secondi di penalità da scontare. Anche il corridore della Red Bull, però, è finito sotto inchiesta dei commissari di gara per una simulazione di partenza in pit-lane ed in regime di Safety Car. La classifica d’arrivo, e conseguentemente quella del Mondiale piloti 2021, potrebbe clamorosamente stravolgersi? Seguici su Metropolitan Magazine PhotoCredit: sport.sky.it L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 dicembre 2021) Ultim’ora importantissima che arriva dall’Arabia Saudita:è statodaidi gare che gli imputerebbero l’accusa dipericolosa ai danni del rivale Max Verstappen nel Gran Premio di Formula Uno appena archiviato. Ipotizzati dei secondi di penalità da scontare. Anche il corridore della Red Bull, però, è finito sotto inchiesta deidi gara per una simulazione di partenza in pit-lane ed in regime di Safety Car. La classifica d’arrivo, e conseguentemente quella del Mondiale piloti 2021, potrebbe clamorosamente stravolgersi? Seguici su Metropolitan Magazine PhotoCredit: sport.sky.it L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

