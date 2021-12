Letizia di Spagna e Victoria di Svezia con lo stesso abito H&M da 50 euro. Stupendo per Capodanno, Lo vuole anche Kate (Di domenica 5 dicembre 2021) Il royal look del giorno. Letizia di Spagna con lo stesso abito di gala (low cost) di Victoria di Svezia. Victoria di Svezia e Letizia di Spagna hanno un abito low cost in comune: il gala dress blu notte firmato della collezione H&M Conscious Exclusive. Lo hanno indossato entrambe. Nella sua visita di Stato in Svezia la regina spagnola ha chiaramente omaggiato il Paese con il marchio low cost in segno di stima e supporto. Victoria di Svezia e Letizia di Spagna hanno un abito low cost in comune: il gala dress blu notte firmato della collezione H&M Conscious Exclusive Primavera Estate 2020. ... Leggi su cityroma (Di domenica 5 dicembre 2021) Il royal look del giorno.dicon lodi gala (low cost) didididihanno unlow cost in comune: il gala dress blu notte firmato della collezione H&M Conscious Exclusive. Lo hanno indossato entrambe. Nella sua visita di Stato inla regina spagnola ha chiaramente omaggiato il Paese con il marchio low cost in segno di stima e supporto.didihanno unlow cost in comune: il gala dress blu notte firmato della collezione H&M Conscious Exclusive Primavera Estate 2020. ...

