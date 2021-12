Lesbo | Papa Francesco «Chiusure e nazionalismi portano a conseguenze disastrose»

(Di domenica 5 dicembre 2021) ABergoglio visita il campo per l'identificazione di profughi e rifugiati e rinnova il suo appello all'accoglienza e a non voltare gli occhi dall'altra parte di fronte ai bisognosi L'articolo proviene da Firenze Post.

Atene, 05 dic 11:20 -Francesco, parlando alle circa 200 persone presenti nel campo profughi di, ha detto: "Sono qui per vedere i vostri volti, per...Così il, nel Centro di identificazione e ricezione di Mytilene. "Questo grande bacino d'acqua, culla di tante civiltà, sembra ora uno specchio di morte - esordisce - . Non lasciamo che ...Papa Francesco, oggi a Lesbo, ha detto: “Chiusure e nazionalismi – la storia lo insegna – portano a conseguenze disastrose. È un’illusione pensare che basti salvaguardare se stessi, difendendosi dai p ...Isola di Lesbo (Grecia)- Lesbo vista da lontano sembra una cartolina. Da vicino è lo specchio del fallimento comune. È triste sentir proporre, come soluzione, l’impiego di fondi ...