Le terze dosi trainano le vaccinazioni |   «Ci sono scorte ancora per due settimane»

msgelmini : Se la campagna vaccinale procede con la celerità degli ultimi giorni evitiamo un ritorno al passato e alla didattic… - VincenzoDeLuca : Terze dosi di vaccino anti covid-19 aperte a tutti i cittadini della Campania senza limiti di fasce di età o di cat… - Ruffino_Lorenzo : Le terze dosi sono estremamente efficaci contro il rischio di infezione. - loxrexnzxo : Ovviamente tutto questo drama per le terze dosi, che prenotando per me, ho prenotato anche ai nonni. Se non lo face… - Prima_Vera56 : RT @emmevilla: ?????? #COVID19 e #vaccini, tutta la forza del #booster. L'ottima campagna vaccinale italiana continua a salvare vite. I dec… -

Ultime Notizie dalla rete : terze dosi

Corriere della Sera

Oltre 5 mila vaccinati in più in una settimana e una campagna per leche, dopo una partenza al rallentatore, sta cominciando ad accelerare. Il Friuli Venezia Giulia recupera terreno e, in base ai dati ufficiali, aumenta sia i tassi di copertura con la ...Oltre alle, ci sono state anche primeper il Super Green Pass che vedrà domani mattina molti divieti per non ne è in possesso, in pratica un "semi " lockdown" per i non vaccinati .Per il coordinatore del Cts Franco Locatelli la quarta dose “non è escludibile” ma “non è un tema all’ordine del giorno” in Italia ...Più di 31mila le persone vaccinate in Trentino: 762 le prime dosi e 57 mila le prenotazioni. Questi i numeri totali della maratona vaccinale del Trentino, arrivata oggi al suo secondo giorno. In detta ...