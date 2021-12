Le inutili petizioni online del Fatto Quotidiano e di Libero sul prossimo capo di Stato (Di domenica 5 dicembre 2021) Ripetiamo insieme: in Italia non sono i cittadini a votare ed eleggere direttamente il Presidente della Repubblica. Questo compito è riservato a deputati e senatori (con l’aggiunta di tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale, ma solo uno per la Valle d’Aosta) scelti dagli aventi diritto al voto in occasione delle elezioni Politiche. E sarà sempre così, considerando lo status quo previsto dalla nostra Costituzione, anche se alcuni giornali stanno provando a coinvolgere la cittadinanza sul tema. E lo stanno facendo partendo da una petizione contro la nomina di Berlusconi al Quirinale (Il Fatto Quotidiano) e una contro-petizione (di Libero Quotidiano) per “difendere i diritti del centrodestra”. Ma entrambe hanno il valore della carta straccia. LEGGI ANCHE > La petizione online per ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 5 dicembre 2021) Ripetiamo insieme: in Italia non sono i cittadini a votare ed eleggere direttamente il Presidente della Repubblica. Questo compito è riservato a deputati e senatori (con l’aggiunta di tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale, ma solo uno per la Valle d’Aosta) scelti dagli aventi diritto al voto in occasione delle elezioni Politiche. E sarà sempre così, considerando lo status quo previsto dalla nostra Costituzione, anche se alcuni giornali stanno provando a coinvolgere la cittadinanza sul tema. E lo stanno facendo partendo da una petizione contro la nomina di Berlusconi al Quirinale (Il) e una contro-petizione (di) per “difendere i diritti del centrodestra”. Ma entrambe hanno il valore della carta straccia. LEGGI ANCHE > La petizioneper ...

Advertising

cristin86212732 : RT @_kuball_: Bisognerebbe cominciare a scrivere le petizioni sulla carta vetrata, non online. Sono inutili, ma appunto sapendo che la clas… - GiorgioAntonel1 : RT @_kuball_: Bisognerebbe cominciare a scrivere le petizioni sulla carta vetrata, non online. Sono inutili, ma appunto sapendo che la clas… - MikeZapMG : RT @_kuball_: Bisognerebbe cominciare a scrivere le petizioni sulla carta vetrata, non online. Sono inutili, ma appunto sapendo che la clas… - _kuball_ : RT @_kuball_: Bisognerebbe cominciare a scrivere le petizioni sulla carta vetrata, non online. Sono inutili, ma appunto sapendo che la clas… - ArioPuggioni : RT @_kuball_: Bisognerebbe cominciare a scrivere le petizioni sulla carta vetrata, non online. Sono inutili, ma appunto sapendo che la clas… -

Ultime Notizie dalla rete : inutili petizioni Grazie Mario Reloaded - ... che si concede a chiunque, ha iniziato a trattare tutti come delle inutili mappine . Collegialità ...Presidente della Repubblica con un serrato dibattito tra detrattori e sostenitori di petizioni pro ...

Freedom Club. Perché non si deve smettere di amare la libertà Mi fanno orrore manifesti, petizioni & raccolte di firme varie perché di solito nascono e muoiono nell'autocompiacimento di chi ... prima ancora che perniciosi e inutili. Per loro natura, hanno bisogno ...

Petizione Berlusconi al Quirinale, dal Fatto a Libero | Giornalettismo Giornalettismo.com A quota 500 la petizione per la messa in sicurezza di Capo Alì l’ennesimo smottamento del costone di Capo Alì lungo la SS 114 testimonia la fragilità del territorio jonico messinese ...

Cacciatori al Giglio per abbattere i mufloni. Gli ambientalisti: 'Inutile mattanza' Isola del Giglio (Grosseto), 21 novembre 2021 - Li chiamano "selecontrollori", ma in soldoni sono circa cento cacciatori che domani sbarcheranno sull’Isola del Giglio per uccidere circa trenta mufloni ...

... che si concede a chiunque, ha iniziato a trattare tutti come dellemappine . Collegialità ...Presidente della Repubblica con un serrato dibattito tra detrattori e sostenitori dipro ...Mi fanno orrore manifesti,& raccolte di firme varie perché di solito nascono e muoiono nell'autocompiacimento di chi ... prima ancora che perniciosi e. Per loro natura, hanno bisogno ...l’ennesimo smottamento del costone di Capo Alì lungo la SS 114 testimonia la fragilità del territorio jonico messinese ...Isola del Giglio (Grosseto), 21 novembre 2021 - Li chiamano "selecontrollori", ma in soldoni sono circa cento cacciatori che domani sbarcheranno sull’Isola del Giglio per uccidere circa trenta mufloni ...