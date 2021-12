Laura Pausini | il padre sul palco di The voice senior e i giudici …

(Di domenica 5 dicembre 2021) Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata di Theovvero il noto programma condotto da Antonella Clerici, che pare stia avendo un grande successo per il secondo anno consecutivo. Ad un certo punto della puntata, è entrato in studio un concorrente di nome Fabrizio, originario di Solarolo. Ebbene, non tutti pare fossero a conoscenza del fatto che Fabrizio in realtà fosse ildi. Grande sorpresa quanto l’uomo ha svelato la sua identità. The, sularriva Fabrizio…ildiFabrizio avrebbe deciso di prendere parte al programma perché convinto dalle nipotine. Ovviamente ha dedicato gran parte della sua vita alla musica anche per ...

Advertising

fanpage : Il padre di Laura Pausini a #TheVoiceSenior: “Ho dedicato tutta la vita alla musica” - ummalu1 : Comunque Laura Pausini gli ha messo una paura al #gfvip ???? ogni volta uno fa un nome noto subito censure ?? - MoonOfArt : RT @lavocedellapau: Fabrizio Pausini… senza di lui Laura Pausini non esisterebbe né fisicamente, né artisticamente. That’s the tweet. https… - RADIOEFFEITALIA : Laura Pausini - Strada facendo - 21_federica : E quando Matilde Brandi porterà fuori a fare aperitivo Laura Pausini e Stefania Orlando????? Then?????WHAT????? -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini

Il 76enne di Solarolo ha scelto la squadra di Gigi d'Alessio dopo aver incassato 4 sì dai giudici Il padre di, la celeberrima cantante di Solarolo, è tra i concorrenti della uova edizione di The Voice senior, il talent canoro di Rai Due dedicato agli aspiranti cantanti over 60. Fabrizio, ...Ebbene, non tutti pare fossero a conoscenza del fatto che Fabrizio in realtà fosse il padre di. Grande sorpresa quanto l'uomo ha svelato la sua identità. The voice senior, sul palco ...Nel Paese del posto fisso non si accetta l'idea che, esaurito il mandato, un galantuomo se ne vada. E invece, venuta l'ora di mettersi da parte, Mattarella conferma di possedere il carisma democratico ...Fabrizio Pausini, una vita dedicata alla musica. The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici, anche in questa seconda edizione ci sta regalando grandi emozioni. Quel che nessuno avrebbe potuto imm ...