Latina | riceveva disposizioni dal parente in carcere per le estorsioni | arrestata

(Di domenica 5 dicembre 2021)– I militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di, insieme a quelli della Stazione di Pontinia e al personale del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria di Roma, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Dott. Mario La Rosa, G.I.P. del Tribunale di, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di, Dott. Andrea D’Angeli, nei confronti di una persona ritenuta responsabile dei reati di estorsione continuata in concorso. Nello specifico, l’arresto di una donna latinense di 34 anni, già nota ai militari, chiude il cerchio delleintracarcerarie per le quali già lo scorso 17 novembre vennero tratte in arresto altre due persone. Proprio le dichiarazioni rese da quest’ultimi nel corso degli ...

