L’amico di Zaki denuncia | «Le sue condizioni fisiche e mentali peggiorano ogni giorno di più»

Leggi su open.online

(Di domenica 5 dicembre 2021) «Ledidi più». A dirlo è Mohamed Hazem Abbas, amico fraterno di Patrick, lo studente dell’Università di Bologna in carcere in Egitto da febbraio 2020. «Sono passati quasi due anni da quando Patrick è stato rapito e imprigionato. E’ in carcere solo perché è un attivista politico e per i diritti umani. Oggi sappiamo che è stato spostato dalla prigione del Cairo a quella di Al Mansura, in preparazione del processo di martedì», ha detto il ragazzo parlando alla fiera dell’editoria Più Libri Più Liberi, a Roma. «Siamo fiduciosi che la pressione internazionale, se fatta in modo giusto, sia la chiave per il suo rilascio dalla prigione – ha aggiunto -. Molti dei diritti che abbiamo qui in ...