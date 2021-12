Lady Diana, William fa un tuffo nel passato: la dolce foto di famiglia (Di domenica 5 dicembre 2021) Il Natale è ormai alle porta e l’atmosfera festiva inizia a farsi sentire. Cresce, così, la voglia di riunirsi, d’allegria, di organizzare grandi cene e pranzi per tutta la famiglia, ma anche la malinconia. Il pensiero va, infatti, spesso a chi non c’è più. Lo sa bene il Principe William, che per presentare il suo prossimo progetto, ha pubblicato sui social una tenera foto del passato in cui ci sono anche Lady Diana e il Principe Filippo. William, il progetto che gli ha riportato alla mente Lady Diana Nei prossimi giorni il Principe William sarà molto impegnato. La sua agenda, infatti, è piena di impegni che devono essere portati a termine prima delle festività natalizie, che trascorrerà insieme alla moglie Kate ... Leggi su dilei (Di domenica 5 dicembre 2021) Il Natale è ormai alle porta e l’atmosfera festiva inizia a farsi sentire. Cresce, così, la voglia di riunirsi, d’allegria, di organizzare grandi cene e pranzi per tutta la, ma anche la malinconia. Il pensiero va, infatti, spesso a chi non c’è più. Lo sa bene il Principe, che per presentare il suo prossimo progetto, ha pubblicato sui social una teneradelin cui ci sono anchee il Principe Filippo., il progetto che gli ha riportato alla menteNei prossimi giorni il Principesarà molto impegnato. La sua agenda, infatti, è piena di impegni che devono essere portati a termine prima delle festività natalizie, che trascorrerà insieme alla moglie Kate ...

Advertising

bennyxx9 : Lady Diana dal cielo quando chi sapete voi vincerà voi sapete cosa - savvucciu : Un non corrotto, a breve verrà avvelenato o morirà per cause naturali, c'è anche la possibilità che muoia in un inc… - VanityFairIt : Lo sapeva. Lo ripeteva. Lady Diana, secondo l'ultima biografia bomba «diceva che sarebbe stata uccisa in un’inciden… - ultraviolenchaz : Comunque non vedevo mia nonna da due mesi e ovviamente abbiamo parlato della famiglia reale inglese e di Lady Diana. - vogue_italia : Catherine Walker ha firmato alcuni degli abiti più eleganti di Lady Diana. Clic per vedere i 10 più belli… -