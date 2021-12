“La variante Omicron non ha ucciso nessuno”: l’annuncio dell’OMS (Di domenica 5 dicembre 2021) La nuova e temuta variante di Covid-19, denominata Omicron, non ha ancora provocato vittime. E’ quanto affermato nella giornata di ieri dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che precisa come il ceppo sia stato già rilevato in 38 paesi: proprio in queste ultime ore si sono aggiunti gli Stati Uniti e l’Australia. Attualmente i contagi totali da variante Omicron hanno superato quota tre milioni. Fin da subito la variante Omicron, individuata per la prima volta nella provincia del Guateng, in Sudafrica, ha spaventato gli esperti per via di oltre 30 mutazioni sulla proteina Spike, ovvero la “chiave” utilizzata dal virus per aggredire le cellule umane e scatenare l’infezione. LEGGI ANCHE => Omicron, la clamorosa ipotesi: la sua genesi legata ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 5 dicembre 2021) La nuova e temutadi Covid-19, denominata, non ha ancora provocato vittime. E’ quanto affermato nella giornata di ieri dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che precisa come il ceppo sia stato già rilevato in 38 paesi: proprio in queste ultime ore si sono aggiunti gli Stati Uniti e l’Australia. Attualmente i contagi totali dahanno superato quota tre milioni. Fin da subito la, individuata per la prima volta nella provincia del Guateng, in Sudafrica, ha spaventato gli esperti per via di oltre 30 mutazioni sulla proteina Spike, ovvero la “chiave” utilizzata dal virus per aggredire le cellule umane e scatenare l’infezione. LEGGI ANCHE =>, la clamorosa ipotesi: la sua genesi legata ...

