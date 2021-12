La Turris non sfonda a Potenza: pari senza reti per Caneo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPotenza – Dopo la sconfitta nel derby con l’Avellino, la Turris deve accontentarsi di un punto sul campo del Potenza. La formazione di Caneo non riesce ad avere ragione dell’undici di Trocini, ottenendo il secondo pareggio in campionato che proietta i corallini a quota 29 punti, in quarta posizione in attesa proprio del match dell’Avellino, atteso dal confronto con la capolista Bari. Nel prossimo turno la Turris riceverà la visita del Messina, altra formazione che naviga nei bassifondi della classifica, occupando attualmente l’ultima posizione in condominio con la Vibonese. Potenza-Turris 0-0 Potenza (3-5-2): Marcone; Matino; Piana; Gigli; (25‘st Cargnelutti); Coccia; Ricci (38‘st Salvemini); Zenuni; Sandri (25‘st ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo la sconfitta nel derby con l’Avellino, ladeve accontentarsi di un punto sul campo del. La formazione dinon riesce ad avere ragione dell’undici di Trocini, ottenendo il secondo pareggio in campionato che proietta i corallini a quota 29 punti, in quarta posizione in attesa proprio del match dell’Avellino, atteso dal confronto con la capolista Bari. Nel prossimo turno lariceverà la visita del Messina, altra formazione che naviga nei bassifondi della classifica, occupando attualmente l’ultima posizione in condominio con la Vibonese.0-0(3-5-2): Marcone; Matino; Piana; Gigli; (25‘st Cargnelutti); Coccia; Ricci (38‘st Salvemini); Zenuni; Sandri (25‘st ...

Advertising

anteprima24 : ** La #Turris non sfonda a #Potenza: pari senza reti per Caneo ** - ntrovola_tonze : @DiMarzio È il Potenza a non aver sfondato, non la Turris che ha pensato solo a difendere - sergioragone : RT @DiMarzio: La #Turris non sfonda sul campo del #Potenza. Qui tutte le azioni più belle ???? - DiMarzio : La #Turris non sfonda sul campo del #Potenza. Qui tutte le azioni più belle ???? - PassioneMessina : A Torre del Greco giocheremo domenica alle 14:30. Campo caldo con la Turris che forse gioca il miglior calcio della… -