La stella a 12 punte sulla Torre di Maria della Sagrada Familia è uno spettacolo da brividi (Di domenica 5 dicembre 2021) La Sagrada Familia diventa ancora più bella con il completamento della Torre di Maria e la stella a 12 punte. Gaudì è stato senza dubbio uno degli artisti e architetti più estrosi ed eclettici in assoluto nel mondo. Le sue opere sono infatti meta di gite e di visite da parte dei turisti di tutto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 5 dicembre 2021) Ladiventa ancora più bella con il completamentodie laa 12. Gaudì è stato senza dubbio uno degli artisti e architetti più estrosi ed eclettici in assoluto nel mondo. Le sue opere sono infatti meta di gite e di visite da parte dei turisti di tutto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

RiccardoPazzag3 : @antondepierro Una stella a 6 punte tatuata potrebbe andare? Non ho più parole........... - Jack71827865 : @antondepierro Direi una fascia bianca con una stella azzurra a sei punte. Poi magari per identificarli facciamo un… - Marzia49148312 : @antondepierro qualcosa tipo una stella a cinque punte?... Si rende conto di cosa ha scritto??? - LauraLa26886865 : @antondepierro Però a stella gialla è già stata usata. Pare anche quella di altri colori. Quindi bisogna cambiare… - AnaniaMassimo : @antondepierro Facciano una bella stella, magari a 7 punte per non fare paragoni storici. L'ordine dei giornalisti… -