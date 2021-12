La stagione dei giochi da tavola è alle porte, e noi ci stiamo attrezzando (Di domenica 5 dicembre 2021) Ci sono la briscola e i tornei di burraco in famiglia, certo. Ma quando l'inverno arriva - e picchia duro - i giochi da tavolo in tutta la loro meravigliosa complessità vintage tornano improvvisamente protagonisti delle serate in compagnia di amici & co, come validissima alternativa alle carte nude e crude. Certo, ci sono i grandi classici mai tramontati, come Risiko e le varie edizioni di Monopoly che continuano a essere ripubblicate di anno in anno, senza sosta. Ma anche i giochi vintage da riscoprire in tutto il loro fascino nostalgico, accanto a quelli più nuovi - e assurdi - a cui vale la pena dare una chance anche se si è ormai lontani dall'infanzia. Ecco allora una selezione di proposte per non annoiarsi mai, ma proprio mai nelle prossime settimane: da regalare, certo, ma anche da regalarsi. Scarabeo Spin Master€29.9.00, ... Leggi su gqitalia (Di domenica 5 dicembre 2021) Ci sono la briscola e i tornei di burraco in famiglia, certo. Ma quando l'inverno arriva - e picchia duro - ida tavolo in tutta la loro meravigliosa complessità vintage tornano improvvisamente protagonisti delle serate in compagnia di amici & co, come validissima alternativacarte nude e crude. Certo, ci sono i grandi classici mai tramontati, come Risiko e le varie edizioni di Monopoly che continuano a essere ripubblicate di anno in anno, senza sosta. Ma anche ivintage da riscoprire in tutto il loro fascino nostalgico, accanto a quelli più nuovi - e assurdi - a cui vale la pena dare una chance anche se si è ormai lontani dall'infanzia. Ecco allora una selezione di proposte per non annoiarsi mai, ma proprio mai nelle prossime settimane: da regalare, certo, ma anche da regalarsi. Scarabeo Spin Master€29.9.00, ...

