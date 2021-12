La rabbia del dentista col braccio di silicone: 'Mi avete rovinato la vita' (Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo la ' furbata' del braccio in silicone per cercare di avere il Green pass senza farsi vaccinare contro il Covid, il dentista Guido Russo ora perde la pazienza : con i giornalisti che ieri ... Leggi su leggo (Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo la ' furbata' delinper cercare di avere il Green pass senza farsi vaccinare contro il Covid, ilGuido Russo ora perde la pazienza : con i giornalisti che ieri ...

Advertising

gaetano_barbati : Io non ho MAI ricevuto un agguato, aggressione, prepotenza, prevaricazione, assalto o attacco da quando ho l'accoun… - giuseppeMI1998 : La rabbia del dentista col braccio di silicone: «Mi avete rovinato la vita» - Solidandready : @VaeVictis Sei vittima come tutti della guerra psicologica del sistema. Se vuoi lottare devi riprendere possesso de… - volalibera1 : @foresta233 Certo che pensare a quei poveracci in balia del freddo e sentirsi impotenti, viene una tristezza e una rabbia profonde - leggoit : La rabbia del dentista col braccio di silicone: «Mi avete rovinato la vita» -