La proposta nel Governo: "Torni la prova scritta agli esami di maturità" (Di domenica 5 dicembre 2021) "Quanto al Ministero che mi onoro di rappresentare come sottosegretario, sugli esami di maturità auspico fortemente che ci sia un ritorno alla normalità e alla serietà di una prova scritta che manca da due anni e la cui assenza penalizza gli studenti. Al serio e probabile rischio di essere impopolare tra gli studenti e tra parenti e figli di amici, reagisco con quello che ritengo debba essere il denominatore comune di chi educa: pensare a ciò che è meglio per il loro bene ed il loro futuro. Se vogliamo essere davvero amici dei nostri studenti, educhiamoli all'impegno". Lo afferma il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso.

