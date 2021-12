“La persona peggiore del mondo” ritrae il vuoto attorno ai millennial (Di domenica 5 dicembre 2021) La persona peggiore del mondo (Verdens verste menneske) è un film norvegese di Joachim Trier presentato in concorso alla 74ª edizione del Festival di Cannes e premiato con il Prix d’interprétation féminine alla migliore attrice per la protagonista Renate Reinsve, che qui interpreta Julie. Caricatasi sulle spalle il peso dell’essere millennial, la ragazza ci porta in un mondo solo in apparenza fatto per i giovani adulti. Quante volte ci siamo effettivamente sentiti come se fossimo la persona peggiore del mondo? Senza prospettive per il futuro, senza certezze eppure con tanta determinazione? Questa romcom è il film perfetto per tutte le persone che, alla soglia dei 30 anni, si trovano con un pugno di mosche in mano, incapaci di capire cosa fare e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 dicembre 2021) Ladel(Verdens verste menneske) è un film norvegese di Joachim Trier presentato in concorso alla 74ª edizione del Festival di Cannes e premiato con il Prix d’interprétation féminine alla migliore attrice per la protagonista Renate Reinsve, che qui interpreta Julie. Caricatasi sulle spalle il peso dell’essere, la ragazza ci porta in unsolo in apparenza fatto per i giovani adulti. Quante volte ci siamo effettivamente sentiti come se fossimo ladel? Senza prospettive per il futuro, senza certezze eppure con tanta determinazione? Questa romcom è il film perfetto per tutte le persone che, alla soglia dei 30 anni, si trovano con un pugno di mosche in mano, incapaci di capire cosa fare e ...

