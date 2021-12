La moviola | Mariani bene fino al rigore ' inventato' | il Var lo salva

(Di domenica 5 dicembre 2021) Sotto gli occhi del designatore Gianluca Rocchi,inizialmente decide di permettere quasi ogni contatto salvo poi cominciare a estrarre i cartellini, alcuni anche in ritardo (Rrahmani era da ...

Detto che nel finale del primo tempo emerge un neo (la spinta di Zappacosta su Elmas, fuori area), ecco l'episodio - clou che avviene al 22' s.t.: colpo da fuori area di Ilicic,"vede" un ...Il Var salvada un grossolano errore arbitrale in Napoli - Atalanta . Il fischietto di Aprilia fischia un calcio di rigore a favore degli ospiti per un presunto fallo di mano di Mario Rui che non sussiste. ...Nel mirino dell'ambiente è finito soprattutto Maurizio Mariani, l'arbitro del match, a causa di alcune decisioni che fanno discutere.Nel mirino dell'ambiente è finito soprattutto Maurizio Mariani, l'arbitro del match, a causa di alcune decisioni che fanno discutere.