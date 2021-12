La morte di Annamaria Galeazzi | lutto a Follonica

Advertising

annamaria_ff : RT @GabriellaBargh1: LUI CERCA LA MAMMA DAL 2015 MA NN È ANCORA ARRIVATA. INTANTO È LI SUI SASSI XKE' QUEL CANILE FIRSE NN HA PAVIMENTO OR… - AndreaLompio53 : @annamaria_ff @d_granuzzo Non lo sopporta, infatti. Il suo sguardo gonfio di disprezzo, verso quel Salvini che si… - annamaria_ff : RT @Barracciu: In Svizzera i #NoGreenPass perdono referendum.Bene. Ma è inammissibile che i decisori, trattandosi di questione di vita o mo… -

Ultime Notizie dalla rete : morte Annamaria

La Nazione

Come la madre di, Graziella Cellini , entrambi appartenenti a famiglie storiche del Golfo .era la loro unica figlia. Il funerale in forma laica, si terrà martedì alle 12.30, con ...Pietro,e Fabio: genitori e fratello di Stefania Orlando/ "Sono stata una figlia un po' difficile" Ladell'amica è stata un vero e proprio crollo emotivo per la Orlando: 'quando non c'...Follonica (Grosseto), 5 dicembre 2021 - Grave lutto a Follonica. E’ morta all’età di 56 anni Annamaria Galeazzi, amatissima nella città del Golfo e soprattutto nel quartiere di Senzuno, dove era nata ...Si chiude la prima serie di eventi di Lun-Aria, con la direzione artistica di Cinzia Clemente, sabato 4 dicembre, con la doppia performance di Annamaria di Pinto e la sua creazione "Inferno e pandemia ...