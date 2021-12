La Lazio espugna Marassi, 3-1 alla Sampdoria: ora al sesto posto con la Roma di Mou (Di domenica 5 dicembre 2021) Una Lazio a due facce vince sul campo della Sampdoria per 3-1 e guadagna 3 punti importanti, che le permettono di raggiungere la Roma al sesto posto a quota 25. La Sampdoria resta a 15, al 15esimo posto. Ma Sarri non può essere tranquillo per una ripresa affrontata in maniera troppo rinunciataria dai suoi, dopo aver chiuso sul 3-0 il primo tempo con il gol di Milinkovic-Savic al 6' e la doppietta di Immobile al 16' e al 36'. Nella ripresa ha giocato quasi solo la squadra di casa e se non ha rimontato è stato anche a causa di un po' di sfortuna e di un grande Strakosha. Solo all'88', troppo tardi, il gol di Gabbiadini. Diversi cambi nella Lazio dopo il 4-4 casalingo con l'Udinese. Tra i pali Strakosha preferito a Reina. Nella Samp Caputo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Unaa due facce vince sul campo dellaper 3-1 e guadagna 3 punti importanti, che le permettono di raggiungere laala quota 25. Laresta a 15, al 15esimo. Ma Sarri non può essere tranquillo per una ripresa affrontata in maniera troppo rinunciataria dai suoi, dopo aver chiuso sul 3-0 il primo tempo con il gol di Milinkovic-Savic al 6' e la doppietta di Immobile al 16' e al 36'. Nella ripresa ha giocato quasi solo la squadra di casa e se non ha rimontato è stato anche a causa di un po' di sfortuna e di un grande Strakosha. Solo all'88', troppo tardi, il gol di Gabbiadini. Diversi cambi nelladopo il 4-4 casalingo con l'Udinese. Tra i pali Strakosha preferito a Reina. Nella Samp Caputo ...

Advertising

MasterblogBo : GENOVA (ITALPRESS) – La Lazio espugna il ‘Ferraris’ e lo fa in maniera abbastanza agevole per 3-1 contro una Sampdo… - Blucerchiando : Finita. La Lazio espugna Marassi vincendo 3-1. I vostri commenti sulla partita? #SampLazio - Emanuel72607325 : @matteoduranti10 @OfficialSSLazio Rispetto la tua idea. Io sono terrorizzato dalla Lazio stasera. Per me espugna il… -