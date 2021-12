La Filarmonica Salernitana come la London per De Andrè (Di domenica 5 dicembre 2021) Orchestra e coro del teatro Verdi brillante agli ordini di Geoff Westley, che ha firmato gli arrangiamenti, ma il progetto ha tradito l’essenza del cantautore genovese per buona parte della scaletta Di Olga Chieffi Teatro Verdi al gran completo per la ripresa de’ Il Sogno n°1 di Fabrizio De Andrè, un’ idea del direttore e arrangiatore Geoff Westley, che incise il progetto con lo stesso Faber e la London Symphony Orchestra nel 2011, celebrandone, così, qui a Salerno il decennale, con l’Orchestra Filarmonica e il coro del massimo, preparato da Felice Cavaliere, unitamente alle voci soliste di Ilaria “Pilar” Patassini e Peppe Servillo. Se gli arrangiamenti si sono rivelati accattivanti e ben eseguiti, il progetto globalmente non ha potuto non farci balenare alla mente le incisioni “orchestrali” di Charlie Parker, volute da Norman Granz ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 5 dicembre 2021) Orchestra e coro del teatro Verdi brillante agli ordini di Geoff Westley, che ha firmato gli arrangiamenti, ma il progetto ha tradito l’essenza del cantautore genovese per buona parte della scaletta Di Olga Chieffi Teatro Verdi al gran completo per la ripresa de’ Il Sogno n°1 di Fabrizio De, un’ idea del direttore e arrangiatore Geoff Westley, che incise il progetto con lo stesso Faber e laSymphony Orchestra nel 2011, celebrandone, così, qui a Salerno il decennale, con l’Orchestrae il coro del massimo, preparato da Felice Cavaliere, unitamente alle voci soliste di Ilaria “Pilar” Patassini e Peppe Servillo. Se gli arrangiamenti si sono rivelati accattivanti e ben eseguiti, il progetto globalmente non ha potuto non farci balenare alla mente le incisioni “orchestrali” di Charlie Parker, volute da Norman Granz ...

