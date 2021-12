La fiction su Carla Fracci, Oblivion o Spartacus? La tv del 5 dicembre (Di domenica 5 dicembre 2021) Per la prima serata in tv, domenica 5 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Carla”. Campagna lombarda, 1944. Sotto il cielo solcato dai bombardieri americani una bambina trova conforto nel quieto volo di libellule che danzano nel vento sopra un ruscello. Ventisei anni dopo un taxi attraversa Milano; a bordo, la stessa bambina, è ora l’icona del balletto italiano, acclamata sui più importanti palcoscenici del mondo: Carla Fracci. La attende nel suo studio l’amico e partner di ballo Rudolf Nureyev, che le propone di riportare in scena alla Scala lo Schiaccianoci di Cajkovskij. La sfida è tanto intrigante quanto folle: solo cinque giorni alla prima del balletto e una coreografia durissima per un fisico fermo da oltre un anno per la nascita del figlio Francesco… Su RaiDue alle 21 ... Leggi su bergamonews (Di domenica 5 dicembre 2021) Per la prima serata in tv, domenica 5su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la”. Campagna lombarda, 1944. Sotto il cielo solcato dai bombardieri americani una bambina trova conforto nel quieto volo di libellule che danzano nel vento sopra un ruscello. Ventisei anni dopo un taxi attraversa Milano; a bordo, la stessa bambina, è ora l’icona del balletto italiano, acclamata sui più importanti palcoscenici del mondo:. La attende nel suo studio l’amico e partner di ballo Rudolf Nureyev, che le propone di riportare in scena alla Scala lo Schiaccianoci di Cajkovskij. La sfida è tanto intrigante quanto folle: solo cinque giorni alla prima del balletto e una coreografia durissima per un fisico fermo da oltre un anno per la nascita del figlio Francesco… Su RaiDue alle 21 ...

Advertising

Dtti_digitale : Domenica 5 dicembre va in onda in prima serata su Rai1“CARLA”, il primo film tv sulla straordinaria vita di Carla F… - Spectra_anna : RT @EnfantProdige: La fonte è L'ANSA Il 5/12 va in onda una fiction su Carla Fracci con Alessandra Mastronardi, mentre il 7/12 ci sarà l'i… - EnfantProdige : La fonte è L'ANSA Il 5/12 va in onda una fiction su Carla Fracci con Alessandra Mastronardi, mentre il 7/12 ci sar… - AMedaglini : RT @MauroB0312: Sulla RAI nuova fiction sulla vita di Carla Fracci. Mi meraviglia che non sia interpretata da Beppe Fiorello. - MauroB0312 : Sulla RAI nuova fiction sulla vita di Carla Fracci. Mi meraviglia che non sia interpretata da Beppe Fiorello. -