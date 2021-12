La crescita delle terapie intensive rallenta: le previsioni sull’ingresso delle regioni in zona gialla (Di domenica 5 dicembre 2021) La crescita negli ingressi in terapia intensiva è in frenata. Mentre la curva dei positivi al Coronavirus continua a incrementare in modo lineare. Questi sono i conti del matematico Giovanni Sebastiani dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M.Picone’, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). Per il matematico la Calabria è la regione più vicina alla zona gialla, mentre per la Lombardia l’approdo nell’area a minori restrizioni dovrebbe arrivare nella seconda metà di dicembre. I ricoveri invece frenano la loro crescita in Friuli-Venezia Giulia e in Alto Adige. Che potrebbero così evitare la zona arancione. Mentre nel Lazio si osserva un appiattimento della curva. E preoccupa anche la Liguria. La curva dei positivi «Mentre la curva della percentuale ... Leggi su open.online (Di domenica 5 dicembre 2021) Lanegli ingressi in terapia intensiva è in frenata. Mentre la curva dei positivi al Coronavirus continua a incrementare in modo lineare. Questi sono i conti del matematico Giovanni Sebastiani dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M.Picone’, del Consiglio NazionaleRicerche (Cnr). Per il matematico la Calabria è la regione più vicina alla, mentre per la Lombardia l’approdo nell’area a minori restrizioni dovrebbe arrivare nella seconda metà di dicembre. I ricoveri invece frenano la loroin Friuli-Venezia Giulia e in Alto Adige. Che potrebbero così evitare laarancione. Mentre nel Lazio si osserva un appiattimento della curva. E preoccupa anche la Liguria. La curva dei positivi «Mentre la curva della percentuale ...

Ultime Notizie dalla rete : crescita delle Covid: Sebastiani (Cnr), Calabria quasi in giallo e 4 regioni si avvicinano Segnali di cambiamento nel Friuli Venezia Giulia , attualmente in zona gialla, con una frenata della crescita delle occupazioni nei reparti ordinari (al 22% circa) e la seppur debole diminuzione di ...

La crescita delle terapie intensive rallenta: le previsioni sull’ingresso delle regioni in zona gialla Open Calabria verso la zona gialla. “Superata soglia del 10% delle terapie intensive” La Calabria è attualmente la regione più vicina alla zona gialla per via dei valori relativi ai ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive ...

Coronavirus in Fvg, 595 contagi e cinque morti. Ricoveri in crescita In Friuli Venezia Giulia su 5.117 tamponi molecolari sono stati rilevati 532 nuovi contagi con una percentuale di positività del 10,4%. Sono inoltre 11.782 i test rapidi antigenici ...

