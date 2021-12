La crescita dei ricoveri negli ospedali e le sette regioni che possono finire in zona gialla a dicembre (Di domenica 5 dicembre 2021) Da domani 6 dicembre l’Alto Adige andrà in zona gialla dove trova il Friuli-Venezia Giulia. E la provincia autonoma di Bolzano è anche il terzo territorio italiano (dopo la Campania e il Veneto) in cui è stata sequenziata la variante Omicron: positiva una donna vaccinata di ritorno dal Sudafrica. Ma mentre il bollettino del ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus certifica l’incremento dei ricoveri in area medica e in terapia intensiva, il report esteso dell’Istituto Superiore di Sanità segnala che cresce l’incidenza della malattia tra gli under 19. E sette regioni sono a rischio zona gialla a dicembre: Lazio, Lombardia, Marche, Campania, Veneto e Calabria. Più la Liguria. Mentre proprio il Fvg può evitare la ... Leggi su open.online (Di domenica 5 dicembre 2021) Da domani 6l’Alto Adige andrà indove trova il Friuli-Venezia Giulia. E la provincia autonoma di Bolzano è anche il terzo territorio italiano (dopo la Campania e il Veneto) in cui è stata sequenziata la variante Omicron: positiva una donna vaccinata di ritorno dal Sudafrica. Ma mentre il bollettino del ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus certifica l’incremento deiin area medica e in terapia intensiva, il report esteso dell’Istituto Superiore di Sanità segnala che cresce l’incidenza della malattia tra gli under 19. Esono a rischio: Lazio, Lombardia, Marche, Campania, Veneto e Calabria. Più la Liguria. Mentre proprio il Fvg può evitare la ...

ItaliaViva : Italia Viva ha sempre ritenuto prioritario la riduzione della pressione fiscale dei ceti medio-bassi per garantire… - stebellentani : 'Stiamo vedendo una crescita dei nuovi casi giornalieri lineare, non esponenziale. L'impatto a livello ospedaliero… - icittadini : La crescita dei ricoveri negli ospedali e le sette regioni che possono finire in zona gialla a dicembre – Open - mihirdjin : Sono già migliaia i 'morti in eccesso' nella fascia 15-44 anni nel 2021 rispetto al 2020 e al 2019, di cui quasi ne… - mihirdjin : @ettoredn @ItalianiZ @ZioKlint Sono già migliaia i 'morti in eccesso' nella fascia 15-44 anni nel 2021 rispetto al… -