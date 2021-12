La CNN ha licenziato Chris Cuomo per il suo coinvolgimento negli scandali sessuali del fratello Andrew, ex governatore dello stato di New York (Di domenica 5 dicembre 2021) L’emittente televisiva americana CNN ha licenziato il noto giornalista Chris Cuomo, per il suo coinvolgimento negli scandali sessuali del fratello Andrew, fino a poco tempo fa governatore dello stato di New York. Per lo stesso motivo, Cuomo era stato sospeso Leggi su ilpost (Di domenica 5 dicembre 2021) L’emittente televisiva americana CNN hail noto giornalista, per il suodel, fino a poco tempo fadi New. Per lo stesso motivo,erasospeso

elvise1657 : RT @ilpost: La CNN ha licenziato Chris Cuomo per il suo coinvolgimento negli scandali sessuali del fratello Andrew, ex governatore dello st… - ilpost : La CNN ha licenziato Chris Cuomo per il suo coinvolgimento negli scandali sessuali del fratello Andrew, ex governat… - LaskaJuventus : RT @ultimenotizie: La CNN ha licenziato con effetto immediato uno dei suoi volti più importanti, Chris Cuomo, conduttore del Talk di prime… - ultimenotizie : La CNN ha licenziato con effetto immediato uno dei suoi volti più importanti, Chris Cuomo, conduttore del Talk di p… - MazzaliVanna : RT @ValentinaInLA: Licenziato! -