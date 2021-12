(Di domenica 5 dicembre 2021) L’assillo di Xi Jinping prende forma e assume le sembianze di una nuova, imponente azienda di Stato. La notizia circolava da settimane ma ora, riporta il Wall Street Journal, è arrivato il via libera di Pechino alla ristrutturazione e fusione di alcune società impegnate nell’estrazione e lavorazione delleper dare vita a un unico colosso che non ha eguali né concorrenti nel mondo. Lesono materiali considerati oggi sempre più preziosi, e d’altronde Pechino lo aveva capito con largo anticipo se si pensa che già alla fine degli anni Novanta l’allora presidente Deng Xiaoping disse: “Il Medio Oriente ha il petrolio, noi abbiamo le”. Xi Jinping non si è allontanato da quella intuizione, poi mutata in ferma convinzione che ladovesse ...

Advertising

HuffPostItalia : La Cina accresce il dominio sulle Terre Rare. Usa e Ue sotto schiaffo -

Ultime Notizie dalla rete : Cina accresce

Il Fatto Quotidiano

La richiesta all'UE di vietare il mining (soprattutto di bitcoin) Questa competizioneil ... soprattutto di quelli in fuga dalla. Oggi, con l'energia elettrica necessaria per estrarre un ......preoccupanti quali rallentamento della crescita e persistenti pressioni inflazionistiche... Dopo un terzo trimestre deludente, l'attività negli USA e in, le due superpotenze economiche, ...Le terre rare sono 17 minerali (Lantanio, Cerio, Praseodimio, Neodimio, Samario, Europio, Gadolinio, Terbio, Disprosio, Olmio, Erbio, Tulio, Itterbio, Lutezio, Ittrio, Promezio e Scandio) oggi impiega ...La rivoluzione digitale passa per le innovazioni dell’e-payment, e in questo processo «lo scambio di buone prassi e di esperienze è centrale», spiega l'ambasciatore Ferrari. La potenza asiatica si imp ...