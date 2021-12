Juventus, traguardo importante per Allegri in Serie A (Di lunedì 6 dicembre 2021) Allegri ha tagliato un nuovo traguardo in Serie A grazie alla vittoria della Juve contro il Genoa per 2-0. Ecco quale Nuovo traguardo per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha vinto 250 gare da allenatore in Serie A, di cui esattamente 150 con la Juve, grazie al successo per 2-0 conquistato oggi all’Allianz Stadium contro il Genoa. Il tecnico bianconero diventa il secondo tecnico a raggiungere questo traguardo nell’era dei tre punti a vittoria dopo l’ex Carlo Ancelotti (275). A riportare il dato sull’allenatore della Juve è Opta via Twitter. 250 – Massimiliano Allegri ha vinto 250 gare da allenatore in Serie A (esattamente 150 con la Juventus), diventando solo il secondo tecnico a raggiungere questo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021)ha tagliato un nuovoinA grazie alla vittoria della Juve contro il Genoa per 2-0. Ecco quale Nuovoper Massimiliano. Il tecnico livornese ha vinto 250 gare da allenatore inA, di cui esattamente 150 con la Juve, grazie al successo per 2-0 conquistato oggi all’Allianz Stadium contro il Genoa. Il tecnico bianconero diventa il secondo tecnico a raggiungere questonell’era dei tre punti a vittoria dopo l’ex Carlo Ancelotti (275). A riportare il dato sull’allenatore della Juve è Opta via Twitter. 250 – Massimilianoha vinto 250 gare da allenatore inA (esattamente 150 con la), diventando solo il secondo tecnico a raggiungere questo ...

