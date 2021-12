Juventus, Sport: si pensa ad Ousmane Dembélé per l’attacco. Sul francese c’è anche il Psg (Di domenica 5 dicembre 2021) La Juventus, vista la scarsa prolificità offensiva, è alla ricerca di un nuovo attaccante che dare una scossa al reparto avanzato. Stando a quanto riportato dal quotidiano ‘Sport’, i bianconeri starebbero pensando all’esterno del Barcellona, Ousmane Dembélé, finito un po’ ai margini del progetto nel club blaugrana. Sulle tracce del francese, però, ci sono molte squadre tra le quali figura anche il miliardario Paris Saint-Germain, pronto a mettere a segno l’ennesimo colpo di mercato. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) La, vista la scarsa prolificità offensiva, è alla ricerca di un nuovo attaccante che dare una scossa al reparto avanzato. Stando a quanto riportato dal quotidiano ‘’, i bianconeri starebberondo all’esterno del Barcellona,, finito un po’ ai margini del progetto nel club blaugrana. Sulle tracce del, però, ci sono molte squadre tra le quali figurail miliardario Paris Saint-Germain, pronto a mettere a segno l’ennesimo colpo di mercato.Face.

Advertising

Corriere : Plusvalenze, Juventus indagata per falso in bilancio: nell’inchiesta Agnelli, Nedved e ... - fanpage : Blitz della Guardia di Finanza nella sede della Juventus, Agnelli, Nedved e Paratici indagati. Aperta un'inchiesta… - Agenzia_Ansa : Ci sono accertamenti anche sui rapporti economici con Cristiano Ronaldo nell'inchiesta della procura di Torino e de… - sportface2016 : #SerieA | #Juventus, Sport: si pensa ad Ousmane #Dembélé per l'attacco. Su. francese c'è anche il #Psg - sportli26181512 : Ce l'ho con... Una Serie A spaccata in tre: Milan, Inter, Napoli e Atalanta fanno un altro sport, serve una riforma… -