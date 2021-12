Juventus, si cerca un attaccante: individuato il profilo giusto (Di domenica 5 dicembre 2021) La Juventus sta cercando di rialzarsi, dopo un inizio di stagione pieno di difficoltà. Tra le tante critiche mosse ai bianconeri, quella più frequente è la mancanza di un bomber vero. Una sterilità offensiva che preoccupa la dirigenza, la quale infatti ha già individuato un eventuale nuovo attaccante. Cavani Juventus attaccante Si tratta di Edinson Cavani, uruguagio in forza al Manchester United ed ex Napoli e PSG. Come riporta TuttoSport, infatti, la pista sarebbe percorribile, anche se si valuta anche Icardi come alternativa. Leggi su rompipallone (Di domenica 5 dicembre 2021) Lastando di rialzarsi, dopo un inizio di stagione pieno di difficoltà. Tra le tante critiche mosse ai bianconeri, quella più frequente è la mancanza di un bomber vero. Una sterilità offensiva che preoccupa la dirigenza, la quale infatti ha giàun eventuale nuovo. CavaniSi tratta di Edinson Cavani, uruguagio in forza al Manchester United ed ex Napoli e PSG. Come riporta TuttoSport, infatti, la pista sarebbe percorribile, anche se si valuta anche Icardi come alternativa.

