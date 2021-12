Juventus | il centrocampista può partire già a gennaio!

(Di domenica 5 dicembre 2021) Aaron Ramseydella, dal suo approdo a Torino non è riuscito mai ad esprimersi ad alti livelli. Il suo ingaggio di sette milioni, pesa come un macigno nelle casse bianconere che ora pensano alla cessione. Nelle ultime sessioni di mercato laha provato già a vendere il calciatore ma nessuna trattiva è andata a buon fine. Ramsey,Tuttavia, stando a quanto riportato da Tuttosport, sembra che lasia intenzionata a faril giocatore già a gennaio. Il club bianconero è pronto a rescindergli il contratto così da liberarsi del pesante ingaggio e permettere al calciatore di andare a giocare altrove. La squadra più interessata al momento sembra l’Everton di Rafa Benitez ma la situazione è ancora tutta in divenire.

"Ramsey per ora è ancora ai bordi del campo e non ha recuperato. Non è a disposizione". Con questa frase ambigua Massimiliano Allegri ha riacceso i riflettori su Aaron Ramsey. Il centrocampista galles ...