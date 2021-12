Juventus-Genoa, le probabili formazioni: sorpresa in attacco per i bianconeri! (Di domenica 5 dicembre 2021) La Juventus di Massimiliano Allegri deve continuare la sua risalita alla classifica, per non mollare il treno Champions. Dall’altra parte, il Genoa di Shevchenko non ha ancora segnato un gol ed è falcidiato dagli infortuni. Però, al contrario di come uno possa pensare, non sarà una gara a senso unico. Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista del match di stasera: Juventus Genoa formazioni Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; Bentancur, Locatelli; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata. Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Behrami, Badelj, Hernani, Cambiaso; Pandev, Ekuban. Leggi su rompipallone (Di domenica 5 dicembre 2021) Ladi Massimiliano Allegri deve continuare la sua risalita alla classifica, per non mollare il treno Champions. Dall’altra parte, ildi Shevchenko non ha ancora segnato un gol ed è falcidiato dagli infortuni. Però, al contrario di come uno possa pensare, non sarà una gara a senso unico. Ecco lescelte dei due allenatori in vista del match di stasera:(4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; Bentancur, Locatelli; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata.(3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Behrami, Badelj, Hernani, Cambiaso; Pandev, Ekuban.

